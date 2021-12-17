День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Елена Сиеккинен – о глобальной модернизации гидрометеослужбы и о том, как составляется прогноз погоды
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Почти 1 млн вакансий за год, «удалёнка» бьёт рекорды, зарплаты более 300 тысяч рублей, самозанятые как новая нефть – рынок труда 2021 года по версии hh.ru СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
ФуНтиК
17.12.21 13:00
Нам не страшен омикрон, омикрон, омикрон...
Людмила
17.12.21 10:12
Очень понравилось выступление
Д.О. Вернер
16.12.21 09:16
Светлана, извините не знаю Вашего отчества, если лично Вас не приняли в "карательный" ССП, то укажите причину. Или Вы не "видели" ССП, но осуждаете?
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Цены на белокочанную капусту пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар подрос на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощён доступ социально ориентированных НКО к субсидиям из областного бюджета