ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Елена Трунова - переходим на «прямые выплаты» пособий по обязательному социальному страхованию

С 1 июля 2019 года Мурманская область переходит на «прямые выплаты» пособий по обязательному социальному страхованию. Как для работника при переходе на «пилотный проект» изменится порядок получения и обращения за пособием? Упростится ли процесс подачи документов в региональное отделение с электронным больничным? Об этом и многом другом расскажет в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Елена Трунова, наша гостья - заместитель управляющего Мурманским региональным отделением Фона социального страхования РФ.