День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.20 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Елена Завадская – о «палочке-выручалочке» для граждан - МФЦ
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Последние комментарии
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
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