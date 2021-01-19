ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Елизавета Титова делится секретами поиска дома для брошенных животных

Андрей Если бы там, действительно, кто-то собрался открыть гей-клуб, то, учитывая настроения в обществе, уж точно не стал бы распихивать всем подряд в почтовые ящики рекламу про гей-кухню и гей-музыку. Он Комментарий к новости: В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб

Антон какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей. *** Уважаемый Антон! Мы проверили сегодн Комментарий к новости: Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья