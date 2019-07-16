ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Евгений Никора - пуск отопления зависит от погоды, уровень тарифов - от федералов

Лето в этом году северян не радует, от слова – совсем! Многие, потеряв всякую надежду на приход заполярного лета, уже ждут поступления тепла только в квартиры от теплоэнергетиков, гадают, а когда наступит пора отопительного сезона.

О том, как проходят ремонтные работы и подготовка к подключению отопления жилищного фонда, сегодня, 16 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.