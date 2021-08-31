ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Евгения Чибис и Егор Хаценко - о проекте «Чистая Арктика» из первых уст

Что-то в последнее время меня тревожит мысль: "умных остановок", "умных троллейбусов", "умных городов", "умных квартир" становится всё больше и больше, а про то, что больше становится умных людей, н

Bynth51

Современное Бытие 1:1. В начале сотворил Бог небо и землю. 1:2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 1:3. И сказал Бог: да будет тепло. И стало тепло!