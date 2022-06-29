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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.06.22 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Фестиваль-форум «Капитан Грей» стал одним из крупнейших в России – Илья Виноградов и Дарья Высоцкая

О форуме и литературе в нашем регионе сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с руководителем Мурманского отделения Союза писателей России Ильей Виноградовым и участницей оргкомитета фестиваля «Капитан Грей» Дарьей Высоцкой.

Стартовал приём заявок на самый северный в стране XII Межрегиональный литературный фестиваль «Капитан Грэй» в Мурманске. В нынешнем году мероприятие получило поддержку в виде гранта Президентского фонда культурных инициатив, регионального гранта для НКО на культурные проекты.

Форум-фестиваль поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грей» пройдёт с 7 по 9 октября 2022 года в Мурманске. Заявки на участие в форуме можно подать до 1 августа, а его участниками могут стать авторы, пишущие на русском языке, независимо от места проживания, старше 14 лет. На фестивале будут проводиться семинары, мастер-классы, концертные выступления, встречи с читателями, творческие мастерские.

О форуме и литературе в нашем регионе сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с руководителем Мурманского отделения Союза писателей России Ильей Виноградовым и участницей оргкомитета фестиваля «Капитан Грей» Дарьей Высоцкой.

 

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