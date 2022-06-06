ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Фестиваль водного туризма «Колвица 22» ждёт гостей - Иван Дмитриев

Участников фестиваля ждут: рафтинг, каякинг, SUP-борды и вечерняя программа от dj Ivan Summer. А мастер-класс по йоге, пляжный волейбол, фотозона, фудтрак и мобильная баня на берегу озера сделают отдых беззаботным и запоминающимся.

С 11 по 13 июня в Мурманске состоится фестиваль водного туризма «Колвица 22», где каждый человек может найти себе занятие для души и для тела.

Как проходит подготовка к фестивалю? Что ожидает гостей в этот день? Почему для данного мероприятия выбрали именно берег озера Колвица? Как добраться до места спортивного праздника? А каким был первый фестиваль? Об этом и многом другом сегодняшняя пойдёт разговор в программе «Открытая студия» с Иваном Дмитриевым, руководителем туристической компании.

Участников фестиваля ждут: рафтинг, каякинг, SUP-борды и вечерняя программа от dj Ivan Summer. А мастер-класс по йоге, пляжный волейбол, фотозона, фудтрак и мобильная баня на берегу озера сделают отдых беззаботным и запоминающимся.

Эмоции, вода, северная природа. Пища на костре. Лёгкая, расслабляющая музыка с углубленным атмосферным звучанием сделают пребывание в палаточном лагере интересным и эмоциональным.