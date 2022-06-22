ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Фишки фестиваля для выпускников «Арктический берег» на Поморской набережной - Денис Шляпников и Анна Щукина

Все ли выпускники региона смогут посетить праздник? Почему мероприятие пройдёт в Коле? И как происходит выбор звездного гостя? Об этом и многом другом идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Денисом Шляпниковым, руководителем АНО «СпортКульт51», и Анной Щукиной, ученицей 11-го класса школы №5 Мурманска.

24 июня с 18.00 до 21.00 на Поморской набережной города Колы состоится фестиваль «Арктический берег» для выпускников 9-х и 11-х классов.

На время проведения фестиваля набережная превратится в тематическую площадку. Для выпускников откроются школа диджеинга, интерактивные площадки и яркие 3D-фотозоны. Ведущими «Арктического берега» выступят участница шоу «Comedy Баттл», блогер Женя Искандарова и резидент «Comedy Club» Женя Синяков. Музыкальным подарком для выпускников региона станет выступление популярной певицы Мари Краймбрери.

Все ли выпускники региона смогут посетить праздник? Почему мероприятие пройдёт в Коле? И как происходит выбор звездного гостя? Об этом и многом другом идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Денисом Шляпниковым, руководителем АНО «СпортКульт51», и Анной Щукиной, ученицей 11-го класса школы №5 Мурманска.