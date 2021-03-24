День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Формы и суммы социальной поддержки северян меняются – Сергей Мякишев
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Последние комментарии
Оскар Олегович
24.03.21 12:41
Да, странно это. Раньше мы были впереди, а сейчас, когда закрыли цеха, опустились ниже.
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.03.21 18:56
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Пишет Вам большой спец. в области педагогики! С большим интересом я и весь коллектив МБОУ КШМ просмотрели телепередачу "КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ" с участием
Валентина С.
23.03.21 17:45
Поддерживаю: верните уборку дворов городу! Для начала пока ее, хотя бы. Потому что УК были созданы для бизнеса, не для людей, никто не спрашивал нас, просто уверяли, что так будет лучше. МУ ЖСК сами ч
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