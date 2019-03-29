День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Где находится дом для артистов и даже юмористов, знает Антон Кондрашов
Мурманский Дом молодёжи - место, где любой талантливый человек может реализовать свои творческие идеи. Здесь занимаются танцоры, музыканты, артисты и даже юмористы. Но как туда попасть? Об этом и том, каких уже успехов добились ребята, тренирующиеся в Доме молодёжи, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наш гость - заместитель директора Дома молодёжи» Антон Кондрашов.
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Последние комментарии
KRAB
29.03.19 15:39
Понятно, что Ч****ы летают с одного дерева на другое, им не сидится на одном месте. Но нельзя чирикать постоянно и обещать невозможного. Он хоть с документами по рыбной отрасли познакомился? Вот есть
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане
DoctoR51
29.03.19 12:18
Не понял! По отчету в региональном здравоохранении все путем, все прекрасно. А почему Перетрухина убрали, когда его награждать надо?! Не пора ли гнать в шею тех, кто этот отчет готовил?
Олег Серафимович Елизаров
29.03.19 11:15
Молодцы! Так держать!!!
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