ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Где находится дом для артистов и даже юмористов, знает Антон Кондрашов

Мурманский Дом молодёжи - место, где любой талантливый человек может реализовать свои творческие идеи. Здесь занимаются танцоры, музыканты, артисты и даже юмористы. Но как туда попасть? Об этом и том, каких уже успехов добились ребята, тренирующиеся в Доме молодёжи, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наш гость - заместитель директора Дома молодёжи» Антон Кондрашов.