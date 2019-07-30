День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Гольф - это не экзотика для Заполярья, считает Валентин Юрченко
Гольф - необычный и не совсем понятный для северян вид спорта. Казалось бы, как в него можно играть в Мурманске? Да очень просто. Недавно в заполярной столице открылся первый гольф-клуб и теперь любой желающий может освоить его. О том, почему гольф считается «спортом богачей», чем он столь интересен для миллионов людей в мире и трудно ли научиться играть в него, сегодня, 30 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет гольфист мурманского гольф-клуба Валентин Юрченко.
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