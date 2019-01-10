ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Горнолыжный сезон в Хибинах – да хранят вас Господь, разум и спасатели

На горнолыжных склонах Хибин сейчас в самом разгаре туристический бум. Любители активного образа жизни, экстремалы со всех уголков России и других стран приезжают на Кольский полуостров, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. Но помимо захватывающих дух ощущений, приятных воспоминаний, радости от красот Крайнего Севера наши гости могут столкнуться и с обратной стороной гонок по крутым склонам…

Гость сегодняшнего выпуска программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Сергей Троцкий, спасатель 1 класса поисково-спасательного подразделения Мурманского поисково-спасательного отряда, в прямом эфире расскажет о том, что любителям снежных трасс в первую очередь нельзя забывать о правилах безопасности в суровых горах. Он даст конкретные советы, как прекрасно провести свой спортивный отпуск и вернуться домой целым и невредимым.