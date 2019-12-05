ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Господдержка малого и среднего бизнеса – доступно и несложно - Андрей Дочкин

05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?

Пора всех чипировать

Без бумажки – ты букашка!

Быстрее надо переходить на электронные документы

Надо сделать единый электронный документ (свидетельство о рождении, паспорт, трудовая, ОМС, СНИЛС, ИНН, водительские права, дипломы об образовании)

Страшно, аж жуть

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