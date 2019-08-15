ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Груз» - тяжёлая творческая работа Алексея Рогова

Видимо однажды простой мурманский парень Алексей Роговой подумал именно так и начал снимать фильмы. И знаете, у него это отлично получается. Например, недавно он презентовал очередную свою киноработу — короткометражную драму «Груз». Об этом фильме, творчестве в целом и о том, какими талантами надо обладать, чтобы заниматься режиссурой, сегодня, 15 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам расскажет сам Алексей.