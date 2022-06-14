ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Художник-дизайнер Валентин Петров - На севере-искусство, или «У нас очень грустно»

Легко ли реализовать творческий потенциал в нашем городе? К чему стремятся современные деятели искусства? И каким видят они наш регион? Об этом и многом другом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с известным мурманским художником - Валентином Петровым.

Многие мурманчане заметили, что в областном центре в последнее время стали появляться необычные художественные объекты. То мухомор на газоне около областной филармонии вызывает противоречивые эмоции у северян, то разгораются страсти вокруг скамейка «Такса» в Росте. Долго горожане спорили о том, кто автор красного велосипеда-клумбы, который неожиданно появился на главной площади города-героя.

Журналисты быстро нашли «виновника» культурного переполоха. Создатель этих арт-объектов мурманчанин Валентин Петров. А его творческий псевдоним VALCHENTO.

Легко ли реализовать творческий потенциал в нашем городе? К чему стремятся современные деятели искусства? И каким видят они наш регион? Об этом и многом другом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с известным мурманским художником - Валентином Петровым.

В одном из интервью VALCHENTO как-то сказал: «Вдохновение всегда витает вокруг. Что-то подсмотрел у наших северных соседей, у которых похожие климатические условия, - то, как они украшают свои жилища перед праздниками и в целом. Я обращаю внимание на благоустройство в других странах, где получается отдыхать. А так, это желание изнутри, чтобы вокруг стало ярче, потому что у нас очень грустно, на мой взгляд».