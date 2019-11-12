ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Идём в магазины, вооружившись знаниями прав потребителя

Защита прав потребителей – это комплекс мер, реализуемых государством и общественными движениями, направленных на регулирование отношений, возникающих между потребителем (физическим лицом, приобретающим товар или услугу для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью) и субъектом предпринимательской деятельности - изготовителем, исполнителем, продавцом и включающих в себя: установление конкретных прав потребителей; формы возможных нарушений прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение прав потребителей.

Представителей различных слоев общества объединяет то, что все они являются потребителями товаров и услуг. Российское законодательство защищает права потребителей от недобросовестных производителей. С помощью обществ потребителей и СМИ граждане выигрывают иски в суде.

Как мы уже сообщали, журналисты «Арктик-ТВ» решили погрузиться в сложный процесс взаимоотношений потребителей с представителями торговли и сферы услуг, открыв новую программу «Уголок потребителя».

Сегодня, 12 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» эжксперт телеканала «Арктик-ТВ», прокурор в отставке Алексей Круглин подробно расскажет об юридической составляющей программы «Уголок потребителя».