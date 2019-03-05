День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: III Чемпионат мира по ледяному плаванию в Мурманске удивит многих!
III Чемпионат мира по ледяному плаванию в Мурманске! О том, как проходит подготовка, что за спортсмены будут участвовать в экстремальных заплывах, какие сюрпризы ждут гостей и участников соревнований, а также как белый мишка стал талисманом этих соревнований, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Дмитрий Блохин.
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