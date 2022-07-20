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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.22 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Итоги III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы» подводит Вадим Витальевич Артищев

«В фокусе государства, в фокусе всего того, что мы делаем, находится человек и его проблемы. Поэтому главная наша задача — удовлетворение его потребностей и запросов. По нашему мнению, в России есть все для того, чтобы к 2030 году в условном рейтинге человекоцентричности государств занимать лидирующие позиции», — отметил Вадим Никишин, замглавы АНО «Диалог Регионы».

В Мурманске недавно прошёл III Всероссийский форум «Умный город: новые вызовы».

«Сегодня цифровизация позволяет северянам сигнализировать о проблемах и потребностях, вследствие чего мы стремимся повысить надёжность работы ЖКХ, транспортного сообщения. И нет ни одного населенного пункта, где бы не были видны изменения. Поэтому Мурманская область входит в десятку лучших субъектов по индексу качества городской среды. Через цифровые форматы и соцсети я получаю обратную связь, в рабочих поездках я отмечаю, вижу, как было и как стало. Но мы не останавливаемся, работаем ещё больше. Вместе с тем, мы понимаем наши ограничения и планируем дальнейшие изменения в соответствии с требованиями среды, климатическими особенностями. Очевидно, что это получается, и люди это видят», – прокомментировал вчера награждение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В фокусе государства, в фокусе всего того, что мы делаем, находится человек и его проблемы. Поэтому главная наша задача — удовлетворение его потребностей и запросов. По нашему мнению, в России есть все для того, чтобы к 2030 году в условном рейтинге человекоцентричности государств занимать лидирующие позиции», — отметил Вадим Никишин, замглавы АНО «Диалог Регионы».

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» начальник отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области Вадим Витальевич Артищев подводит итоги главного события года в развитии и цифровой трансформации городов.

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Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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