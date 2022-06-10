ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Изюминка нашего края! О Межрегиональном фестивале фольклора «Беломорье» - Татьяна Рыжова и Юлия Серова

В 2022 году фестиваль будет проходить впервые на пяти площадках: «Традиционные игры и обряды»; «Этнографический театр и мода»; «Традиционная кухня»; «Поморский дом»; «Горница познания».

Фестивалю фольклора «Беломорье» быть! Что в программе самобытного праздника? Какие сюрпризы жду гостей и участников фестиваля? Об этом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с заведующей отделом народного творчества ДК имени С.М. Кирова Татьяной Рыжовой и ведущим методистом по фольклору Дворца культуры Юлией Серовой.

Напомним, впервые фестиваль прошёл в 1981 году. С тех пор раз в три года Терская земля принимает у себя в гостях фольклорные коллективы и мастеров народного творчества на фестиваль, который за эти годы стал изюминкой нашего края. В этом году в Умбу съедутся коллективы и народные мастера из Архангельской, Вологодской, Кировской, Курской, Мурманской, Новгородской, Орловской и Псковской областей, Республики Карелия и города Санкт-Петербурга. Гостей встретят жители Умбы, угостят блюдами традиционной северной кухни, а на фестивальных площадках прозвучат народные песни на различных языках коренных народов севера.

В 2022 году фестиваль будет проходить впервые на пяти площадках: «Традиционные игры и обряды»; «Этнографический театр и мода»; «Традиционная кухня»; «Поморский дом»; «Горница познания».

Гостей фестиваля встретят в национальных поморских костюмах коренные жители севера, угостят рыбником и квасом, а на фестивальных площадках будут звучать народные песни на различных языках коренных жителей севера.

Неотъемлемая часть праздника — «Город мастеров», где свои работы представят мастера резьбы по дереву, плетению изделий из лозы, бересты, лоскутного шитья, вышивки, изготовлению народной игрушки и традиционной поморской козули из разных городов России.