ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: К чему нас призывает и куда ведёт «Природа и молодёжь»? Отвечают Вино Александра, куратор проекта по раздельному сбору мусора, и Алтухова Валерия, координатор волонтёров «ПиМ»

«ПиМовцы» - организация, объединяющая единомышленников в возрасте от 14 до 30 лет, которым не безразличны проблемы окружающей среды. Сегодня членами организации являются старшеклассники и студенты различных учебных заведений Мурманской области. Организация имеет свои отделения в Мурманске, Мончегорске и Апатитах.

Можно с уверенностью предположить - многие из нас не знают, что Всемирный день экологического долга наступает, когда количество использованных человеком биоресурсов за год начинает превышать объём, который Земля способна восстановить. Например, день экодолга, который не зафиксирован в календаре, впервые появился 29 декабря 1970 года. В 2020 году долг пришёлся на 22 августа, в 2021 на 29 июля, в 2022 году долг наступит 28 июля. После 28 числа остаток года мы продолжим жить «в кредит» — уменьшая запасы ресурсов, накопленные природой за всю историю, и увеличивая концентрацию углекислого газа в атмосфере.

В нашем регионе есть неравнодушная молодёжь, которая заботится об охране природы. Например, в Мурманске 16 и 17 июля экологическое движение «Природа и Молодёжь» («ПиМ») организовало сбор пластика и алюминия.

«ПиМовцы» - организация, объединяющая единомышленников в возрасте от 14 до 30 лет, которым не безразличны проблемы окружающей среды. Сегодня членами организации являются старшеклассники и студенты различных учебных заведений Мурманской области. Организация имеет свои отделения в Мурманске, Мончегорске и Апатитах.

На сегодняшний день это организация системно работает в нескольких направлениях, в том числе экологическим образованием и просвещением, проблемами обращения с отходами, охраной лесов и зоозащитой.

А как сделать Мурманскую область чище и безопасней? С чего можно начать на бытовом уровне? И какие меры необходимо предпринять на региональном уровне?

Об этих сложных проблемах и идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Валерией Алтуховой, координатором волонтёров «Природа и молодёжь», и Вино Александрой, куратором проекта по раздельному сбору мусора.