ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Кадры для медицины региона и кадры в системе здравоохранения - Константин Биджоев и Андрей Савенков

Больная, вечная тема, животрепещущая… Эпитеты к слову «медицина» можно продолжать, так как с системой здравоохранения в жизни сталкивается каждый, а оценки таких контактов бывают диаметрально противоположными. Поэтому в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сегодня главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев и директор Мурманского медицинского колледжа Андрей Савенков.

Больная, вечная тема, животрепещущая… Эпитеты к слову «медицина» можно продолжать, так как с системой здравоохранения в жизни сталкивается каждый, а оценки таких контактов бывают диаметрально противоположными. Поэтому в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сегодня главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев и директор Мурманского медицинского колледжа Андрей Савенков.

Почему в регионе не хватает врачей? Куда стремятся выпускники медицинских вузов? Какие специалисты в наших больницах сейчас нужны больше всего? Целевое обучение в медицинских вузах: какие специальности доступны и какие бонусы предусмотрены для целевиков?

Об этом и многом другом и пойдёт интересный разговор в студии Константином Биджоевым, главным врачом Мурманской городской поликлиники №2 и Андреем Савенковым, директором Мурманского медицинского колледжа.