ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как дать отпор нахальным коллекторам, научит Наталья Астахова

Мурманчан продолжают атаковать беспощадные коллекторы. Их методы воздействия пугают должников до ужаса. Законны ли подобные действия и как бороться с такими нападками? Об этом мы подробно поговорим в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с главным специалистом отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Натальей Астаховой.