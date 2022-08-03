ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как работают заветные три цифры «122», или О модернизации телефонии медучреждений Мурманской области – Александра Никипелова

Колл-центр создан в 2020 году для организации работы линии «122» в период пандемии новой коронавирусной инфекции. С учётом успешного опыта (отработано более 70 тысяч звонков, 95% дозвона) направления работы операторов расширены.

Региональный колл-центр создан на базе государственного областного бюджетного учреждения «Центр информационных технологий Мурманской области», являющегося подведомственным учреждением Министерства цифрового развития, который в свою очередь является оператором персональных данных.

Колл-центр создан в 2020 году для организации работы линии «122» в период пандемии новой коронавирусной инфекции. С учётом успешного опыта (отработано более 70 тысяч звонков, 95% дозвона) направления работы операторов расширены.

Основная задача в подключении кол-центра к телефонии медицинских учреждений - решение проблемы недозвонов. Колл-центр работает ежедневно с 8 утра до 9 вечера без выходных, разработана специальная программа на основе данных из медицинских информационных систем для осуществления записи на приём к врачу.

На текущий момент колл-центр обрабатывает больше половины всех звонков в медицинские учреждения, что позволяет снизить нагрузку на операторов медицинских учреждений. Процент недозвонов за период тестовой эксплуатации снизился в 2 раза.

О модернизации телефонии медучреждений Мурманской области сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с Александрой Никипеловой, заместителем губернатора - министром цифрового развития Мурманской области.