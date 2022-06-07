ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как совместить навыки самообороны с гармоничным развитием человека - Иван Кривунец

Этот необычный вид спорта активно развивается и в Заполярье, поэтому сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» президент Федерации тхэквондо ГТФ Иван Кривунец.

Тхэквондо или таеквон-До («тхэ» — нога, «квон» — кулак/рука, «до» — искусство) – олимпийский вид спорта, корейское боевое искусство, особенностью которого является возможность использования в бою ног для ударов и бросков. В отличие от других корейских единоборств, в тхэквондо не используют оружия, считается, что человеческое тело само по себе очень грозное оружие.

Этот необычный вид спорта активно развивается и в Заполярье, поэтому сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» президент Федерации тхэквондо ГТФ Иван Кривунец.

Как прошёл спортивный сезон в школе тхэквондо? Какие победы принёс 2021-2022 год коллективу спортсменов? Почему занятия по тхэквондо важны и с какого возраста лучше отдать своего ребёнка в секцию единоборства?

На эти и другие вопросы даёт ответ и рассказывает о многом другом Иван Кривунец, президент Федерации тхэквондо ГТФ Мурманской области, тренер по тхэквондо.