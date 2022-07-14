ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как связаны здоровье человека и нутрициология, знает Сергей Курбанов, фитнес-тренер, нутрициолог

Вопросами здорового питания занимается нутрициология. Слово «нутрициология» состоит из двух слов — от латинского слова nutritio — питание и греческого - λόγος — учение, то есть дословно обозначает науку о питании. Нутрициология изучает состав продуктов и их воздействие на ваш организм. А нутрициолог — специалист, который разбирается в питании и образе жизни.

Многие из нас хотя бы раз слышали знаменитую фразу Гиппократа: «Ты есть то, что ты ешь». Именно эти слова говорят о прямой связи между здоровьем человека и качеством питания. Еда - важный элемент нашей жизни. То, что мы съедаем, влияет на наше здоровье и самочувствие: внешний вид, состояние органов и настроение. Неверно выбранный рацион может привести не только к лишнему весу, но и к снижению иммунитета и различным заболеваниям.

А вопросами здорового питания занимается нутрициология. Слово «нутрициология» состоит из двух слов — от латинского слова nutritio — питание и греческого - λόγος — учение, то есть дословно обозначает науку о питании. Нутрициология изучает состав продуктов и их воздействие на ваш организм. А нутрициолог — специалист, который разбирается в питании и образе жизни.

Чем занимается нутрициолог? Почему профессия стала так востребована? В чем отличия нутрициолога от диетолога? Об этом и многом другом идёт разговор с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Сергеем Курбановым, фитнес-тренером и нутрициологом.