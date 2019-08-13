ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как тюлени «устраиваются» на работу в Мурманский океанариум, знает Александр Калинин

Вы знаете, что тюлени способны выжить при температуре минус 80 градусов? А ещё у них отличное обоняние. Эти млекопитающие способны уловить запах на расстоянии до 500 метров! К чему все это? А к тому, что сегодня, 13 августа, с 12.00 гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» студия» будет заведующий аквакомплексом Мурманского океанариума Александр Калинин. В прямом эфире он расскажет нам всё об этих прекрасных животных и самое главное, о том, как им живётся в нашем океанариуме.