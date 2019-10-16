День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Кидс то Кидс, или Современные дети будут обучать сами себя?
Мы не собираемся отказываться от учителей, ведь мы предлагаем платформу дополнительного образования детей, на которой они могут собираться по интересам.
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Последние комментарии
моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
константин
11.10.19 19:51
Я неоднократно с начала 2019г. обращался в управляющую компанию и диспетчерскую службу 051 о том ,что у меня в квартире, в кухне радиатор отопления начал протекать. При ближайшем рассмотрении была выя
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Д.О. Вернер
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