День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.20 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Кина не будет!», или Чего нас лишил и продолжает лишать коронавирус - Алексей Лупилин
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Евген
15.09.20 21:51
А говорят что с 1 сентября в Мурманской области запрещено рыбачить на реках, видать не всем
Комментарий к новости:Фотограф Мэтт Харрис на реке Йоканьге поймал королевскую сёмгу
Д.О. Вернер
11.09.20 23:13
Натуральный Ново-Землянский рыбий коронавирус....
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Северян в августе порадовало снижение цен на овощи-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 50 копеек, доллар - на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)«Моряк вразвалочку сошёл на берег» - открыли границу для экипажей судов в российских портах