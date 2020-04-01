День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.20 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Кирилл Чудинов делится опытом организации работ в период пандемии
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии
Юла
31.03.20 19:10
Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак.
Комментарий к новости:Для COVID-19 авторитетов нет
ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
Комментарий к новости:Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса
Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
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