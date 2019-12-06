День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Коммунальные «мозоли» - ТБО, кучи снега и кадры
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Последние комментарии
Наталья
06.12.19 10:51
Уважаемая редакция и не очень уважаемый автор, ссылка "Из наших достоверных источников" очень некорректна, желаю журналистам большего профессионализма, а автору уже успокоиться, если честно открыть ли
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
Анастасия
06.12.19 00:21
Здорово.
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Константин Соколов
05.12.19 14:35
Нисколько не считаю Древетняка и Шамрая идеальными руководителями института. Но сводить проблему низких зарплат научных работников в ПИНРО только к результатам их деятельности и только в распределении
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
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