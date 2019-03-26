ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Константин Бережный – всё о рынке труда в Мурманской области

Многим из нас с детства знакома популярная фраза: «Я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат!». Актуальной она является сегодня для многих северян. Где найти работу с хорошим заработком, перспективой карьерного роста и всеми прочими благами? Какие профессии востребованы у нас в регионе и есть ли возможность пот ним трудоустроиться? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Константин Бережный, председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области.