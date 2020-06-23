ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Константин Лисовой – коммунисты Мурманской области не будут участвовать в официальных мероприятиях 24 июня

Других-то забот нет, как создать ПРОКАТ велосипедов по проспекту Ленина, потому что дальше горки начинаются. Аж целого спортсмена на зарплату посадили, чтобы он эту велосипедную комфортную среду созда

НИК

Вот так виртуальная жизнь и вошла в нашу повседневность. Даже парады будем смотреть по тв, а были ли они на самом деле или нет, кто его знает. Кино, а не жизнь.