День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.18 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Ксения Рязанцева рисует неприглядное лицо царя природы
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Последние комментарии
Олег
02.10.18 20:15
Так уже китайцы строят. Обратите внимание на вакансии. Требуются переводчики с китайского. Ссылочка для убедительности https://murmansk.jobfilter.ru/компания/новатэк
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Андрей
02.10.18 19:03
Бардак в кардиохирургии!!! Поступил по приглашению 27 сентября 2018г. на обследование (каранография) после обширного инфаркта, сегодня 2 октября, шесть дней ожидания впустую, четыре дня голодания в ож
Красникова Ольга Германовна
02.10.18 18:37
Жильцы дома №1 по ул. Тягунова ПГТ Мурмаши благодарят заместителя начальника Мурмашинской администрации Гордейчук Николая Ивановича за содействие в подключение отопления. Большое спасибо!!!
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