ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Кто и чем от Мурманской области будет покорять Международный конкурс-премию уличной культуры «Кардо» - Сергей Аникиев и Юлия Спасская

А 9 и 10 сентября около Белгород-арены с самого утра разразятся баттлы и соревнования за звание лучшего в каждом из 15 номинаций премии: «Street social» (бизнес, медиа, общество); «Street art» (граффити, хип-хоп, брейкинг, диджеинг); «Street sport» (трикинг, скут, воркаут, BMX, паркур, фриран, скейтбординг, стритбол).

Месяц до старта финальных событий Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо» в Белгороде. 7 сентября состоится торжественная церемония открытия, во время которой будет показано большое шоу с разными артистами и хедлайнерами. Один из них – Slame автор-исполнитель гимна Премии «Кардо», представитель лейбла «Black Star».

8 сентября в программе заявлен международный образовательный форум: креативная экономика улиц. На повестке вхождение креативной экономики улиц в направление креативных индустрий мира, как отдельной отрасли.

А 9 и 10 сентября около Белгород-арены с самого утра разразятся баттлы и соревнования за звание лучшего в каждом из 15 номинаций премии: «Street social» (бизнес, медиа, общество); «Street art» (граффити, хип-хоп, брейкинг, диджеинг); «Street sport» (трикинг, скут, воркаут, BMX, паркур, фриран, скейтбординг, стритбол).

11 сентября мы станем свидетелями крупной церемонии награждения лауреатов «Кардо». Как сообщает vk.com/kardorussia, представители уличных культур наденут бабочки и костюмы, чтобы получить заветную статуэтку улиц.

Двигатель «& КАРДО 2022» разожгли огнище и на севере. Битва за места в Мурманской области была действительно жаркой, но теперь мы уверены, что в Белгороде соберутся лучшие из лучших. 10 танцоров будут представлять наш регион в финале.

В каких номинациях победили наши ребята? Как дела с танцами в регионе? Что ждут от финала участники Международного конкурса? Об этом и не только сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Сергеем Аникиевым, куратором в номинации «Buisness» конкурса-премии «Кардо», и Юлией Спасской, победительницей в номинации «Buisness» конкурс-премии «Кардо».