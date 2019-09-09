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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.19 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Куда не берут служить с татуировками, знает Александр Кишинский

Осенний призыв 2019 -  не за горами. Традиционно он начинается 1 октября и заканчивается 31 декабря. Срок службы – 12 месяцев, призывной возраст с 18 до 27 лет. Отметим, что география призыва в нашем регионе распространяется на ОСК «Северный флот» и Западный военный округ. 70% призывников из Мурманска будут проходить службу в Мурманской области и на Северном флоте.

Призывники, направляемые в части Западного военного округа, как правило, проходят службу в учебных частях различного назначения, частях национальной гвардии. Вопросы по процедуре мобилизации, адресам военкоматов в Мурманской области сейчас будут возникать у нескольких тысяч северян призывного возраста и их родителей, поэтому сегодня, 9 сентября, с 12.00 прямой эфир программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы представляем Александру Витальевичу Кишинскому, начальнику отдела подготовки и призыва граждан на военную служб.

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