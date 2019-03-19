ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «КВН – это война в некоторых случаях!», - считает Алексей Шамов

Уже в конце марта в Мурманске состоится фестиваль Мурманской лиги КВН. Что за команды примут в нём участие? Как они готовятся к выступлению? И как «старички» клуба весёлых и находчивых помогают молодёжи? На эти и многие другие «весёлые» вопросы в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» ответит Алексей Шамов, редактор Мурманской официальной лиги КВН.