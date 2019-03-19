День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «КВН – это война в некоторых случаях!», - считает Алексей Шамов
Уже в конце марта в Мурманске состоится фестиваль Мурманской лиги КВН. Что за команды примут в нём участие? Как они готовятся к выступлению? И как «старички» клуба весёлых и находчивых помогают молодёжи? На эти и многие другие «весёлые» вопросы в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» ответит Алексей Шамов, редактор Мурманской официальной лиги КВН.
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Последние комментарии
Пилюля
19.03.19 20:07
Кого же на Север ВВП сошлет? Лишь бы не копию Дмитриенко!
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Сергей
19.03.19 19:23
забавно, будем ждать кого на наш край Путин посадит, а мы его в сентябре поддержим. Это не выборы!!!
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ПротивВсех
18.03.19 21:37
Юные патриоты еще верят в демократию, что они выбирают власть, а пережившие перестройку уже давно поняли, что сегодня власть назначают из Кремля, кого ВВП посадит в кресло губернатора, за того и надо
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