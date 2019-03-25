ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Лагерная» тема, или Антонина Климова – об отдыхе юных северян и новом проекте

Пришла весна – пришла пора школьных лагерей. В них дети смогут проводить свободное время с пользой для своего развития и здоровья. О том, что интересного ждёт школьников в детских лагерях, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наша гостья - Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. Также в нашей программе вы узнаете о новом детском проекте «Город Мурманск. Начинается с тебя!».