День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Лагерная» тема, или Антонина Климова – об отдыхе юных северян и новом проекте
Пришла весна – пришла пора школьных лагерей. В них дети смогут проводить свободное время с пользой для своего развития и здоровья. О том, что интересного ждёт школьников в детских лагерях, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наша гостья - Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. Также в нашей программе вы узнаете о новом детском проекте «Город Мурманск. Начинается с тебя!».
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Последние комментарии
Колян
25.03.19 10:49
какая-то риторика воинственная. Надеюсь, что этот московский налёт сойдёт быстро
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Евгений
23.03.19 12:32
В Мурманской области за мусор с жителей будут собирать более 1 000 000 000 рублей ( одного миллиарда рублей !!!! ) в год. Куда такие деньги?????!!!!!!!!!! (753000*133*12) *** Евгений, можно принят
Комментарий к новости:133,56 рубля в месяц - жителям Мурманской области «подарили мусорный» тариф
Игорь В.
22.03.19 21:11
Решения ВВП неисповедимы - коммунальщика и строителя спровадил на Север! Вытащил лучшего из своей обоймы управленцев!! Теперь наконец-то Мурманск сможет освободиться от деревяшек, как обещали едроссы
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