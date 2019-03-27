ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Ледяная вода «Семечки» принесла «моржам» около 300 медалей

Ледяные воды — горячие сердца! Подведены итоги III Чемпионата мира по ледяному плаванию и Кубка Арктики. Спортсмены разъехались по домам, а организаторы наконец-то спокойно выдохнули после бессонных рабочих дней и ночей. Так удалось ли им воплотить в жизнь все задуманное? Что ещё интересного ждать северянам? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Дмитрий Блохин, наш «незамерзающий» гость - заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.