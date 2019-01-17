День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Льготы - только по заявительной форме права
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в законах Мурманской области, которые регулируют условия и порядок предоставления мер социальной поддержки северянам. О том, кому и в каком размере можно получить помощь, расскажет гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. Кроме того, в прямом эфире пойдёт разговор и о новой пенсионной реформе.
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