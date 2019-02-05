ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Ловкость рук и никакого мошенничества – о мире магов расскажет Денис Сидоров

Ловкость рук и никакого мошенничества, или Всё дело в магии. На этот раз мы пригласили в студию микромага и иллюзиониста Дениса Сидорова, который в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет об удивительном мире фокусов и, возможно, даже откроет секрет одного из них. Не пропустите, будет интересный разговор.