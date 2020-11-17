ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Любовь Малыгина, депутат, даже в период пандемии предпочитает живое общение со своими избирателями

Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.

Евгений_М

Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.