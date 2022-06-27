ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Люди на воде и с веслом! Всё о SUP-сёрфинге в Заполярье - Александра Низовец, эксперт

SUP–гребля на доске. Этот вид водного спорта в последнее время набирает популярность в нашем регионе. И для этого есть основания: в Мурманской области 18 тысяч рек и 100 тысяч озёр. Этого мало? Тогда для любителей «доски» - Баренцево, Белое моря и даже Северный Ледовитый океан.

SUP–гребля на доске. Этот вид водного спорта в последнее время набирает популярность в нашем регионе. И для этого есть основания: в Мурманской области 18 тысяч рек и 100 тысяч озёр. Этого мало? Тогда для любителей «доски» - Баренцево, Белое моря и даже Северный Ледовитый океан.

Кататься на сапе можно не только на волнах, но и на спокойной речке, а калорий в это время сжигается как при беге. А сколько стоит попробовать сап? Как не упасть с доски? Когда SUP-сёрфинг появился в Заполярье? Как встать на доску зимой и в каких водоёмах региона устраивать заплыв? Как обеспечивается безопасность на воде?

На эти и другие вопросы сегодня даст ответ гостья программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Александра Низовец, эксперт по SUP-сёрфингу.