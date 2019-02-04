ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Мама - предприниматель»!? И это реально, считает Артём Марышев

Современный ритм жизни диктует свои правила жизни. Например, женщины активно входят во все деловые сферы, занимаются бизнесом, даже будучи в декрете. А как это им удаётся, как правильно распределить своё время, чтобы быть хорошей мамой и успешной бизнес-леди? Один из способов правильного настроя и движения в нужном направлении - участие в обучающих форумах. В понедельник в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о том, что в Мурманской области стартовал приём заявок на федеральный образовательный проект по развитию женского предпринимательства «Мама - предприниматель». Подробно об этом расскажет наш гость - руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артём Марышев.