ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Марина Смирнова и Амбарцум Симонянц - о новом формате фестиваля «Табуретка»

Осталось совсем немного дней до старта фестиваля искусств «Табуретка», который состоится в субботу, 20 августа, в парке имени С.Е. Бровцева в Мончегорске. Организаторы обещают, что будет весело не только детям, но и взрослым. «Мастер-классы, аттракционы, перформансы, театральные и цирковые выступления, настольные игры и книжные выставки, музыкальные номера и стендап»… И это ещё не всё!

Осталось совсем немного дней до старта фестиваля искусств «Табуретка», который состоится в субботу, 20 августа, в парке имени С.Е. Бровцева в Мончегорске. Организаторы обещают, что будет весело не только детям, но и взрослым. «Мастер-классы, аттракционы, перформансы, театральные и цирковые выступления, настольные игры и книжные выставки, музыкальные номера и стендап»… И это ещё не всё!

Гости «Табуретки» познакомятся с основами стендап-комедии, научатся находить темы для монологов и превращать свой опыт в шутки. Педагогами будут стендап-комики, актёры и комедийные авторы Амбарцум Симонянц и Виталий Щанников.

Подарком для гостей станет представление уличного клоун-театра «Высокие братья». Его артисты – участники различных мировых фестивалей по клоунскому и театральному искусству, победители Международного фестиваля «Comediada-2019».

Специальным гостем фестиваля «Табуретка» станет «Упсала-цирк». Уличный спектакль «Приехали» этого знаменитого хулиганского цирка обращается жанром к площадному искусству, а темой – к самому частому и глубокому вопросу для каждого человека – чего мы ждём от этого мира.

А приоткрыть все тайны поэтического фестиваля «Табуретка» нам сегодня помогут гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Марина Смирнова, президент Фонда «Живая классика», и Амбарцум Симонянц, стендап-комик, актёр, комедийный автор, преподаватель в «Школе стендапа», рассказывают, что нового ждёт участников фестиваля, как пришла идея «Табуретки» и кто рождает новые направления.