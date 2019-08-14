ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Меняется лицо первоклашек мурманских школ

Дети уже практически готовы к новому учебному году. Многие уже вернулись из отпусков и бегают по школьным ярмаркам в поисках красивой формы и тетрадок. А вот готовы ли сами образовательные учреждения к предстоящей работе? Сегодня, 14 августа, с 12.00 в рамках программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» этом нам расскажет директор школы № 5 и депутат Совета депутатов Мурманска Ирина Ускова.