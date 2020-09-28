ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Михаил Быстров - о предстоящей кампании по уплате имущественных налогов

Михаил Быстров, заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области, рассказывает северянам о предстоящей кампании по уплате имущественных налогов и рассылке налоговых уведомлений в этом году.

Жители региона также узнают о том, кому положены льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, для кого работает беззаявительный порядок предоставления льгот, кто получит уведомления только в электронном виде и как уплатить налоги в режиме онлайн.