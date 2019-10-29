ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Минута, кнопка и большой палец – элементы игры в брейн-ринг

Эрудиция, интеллект и ещё раз эрудиция! Мурманская интеллектуальная команда «Норманны» готовится к участию в Чемпионате мира по брейн-рингу. Как готовится команда? Волнуются ли? Каков настрой? Обо всём этом и многом другом сегодня, 29 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы узнаем от капитана команды «Норманны» - Михаила Савченко.