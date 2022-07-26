День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.22 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Много высоты и адреналина! О фестивале «Вертикальный мир» - Михаил Проворов и Татьяна Щепина
Покорители «вертикали» соскальзывали, но снова поднимались, по скалам вверх бесстрашно лезли юные северяне, а рядом их поддерживали родители, которые только что сами преодолели высоту.
Двухдневный фестиваль «Вертикальный мир» прошёл в нашем регионе. Необычное мероприятие прошло в атмосфере авантюризма и поддержки, в атмосфере дружелюбия людей, которых объединяет любимое дело. Были слёзы и радость.
Покорители «вертикали» соскальзывали, но снова поднимались, по скалам вверх бесстрашно лезли юные северяне, а рядом их поддерживали родители, которые только что сами преодолели высоту.
А в чём разница альпинизма от скалолазания? Какие испытания преодолели участники и как побороть страх высоты? Об этом и многом другом сегодня идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с организатором фестиваля «Вертикальный мир» Михаилом Проворовым и судьей фестиваля Татьяной Щепиной.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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