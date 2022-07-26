ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Много высоты и адреналина! О фестивале «Вертикальный мир» - Михаил Проворов и Татьяна Щепина

Покорители «вертикали» соскальзывали, но снова поднимались, по скалам вверх бесстрашно лезли юные северяне, а рядом их поддерживали родители, которые только что сами преодолели высоту.

Двухдневный фестиваль «Вертикальный мир» прошёл в нашем регионе. Необычное мероприятие прошло в атмосфере авантюризма и поддержки, в атмосфере дружелюбия людей, которых объединяет любимое дело. Были слёзы и радость.

Покорители «вертикали» соскальзывали, но снова поднимались, по скалам вверх бесстрашно лезли юные северяне, а рядом их поддерживали родители, которые только что сами преодолели высоту.

А в чём разница альпинизма от скалолазания? Какие испытания преодолели участники и как побороть страх высоты? Об этом и многом другом сегодня идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с организатором фестиваля «Вертикальный мир» Михаилом Проворовым и судьей фестиваля Татьяной Щепиной.