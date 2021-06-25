День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.06.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Монстры среди нас, или Активисты Фонда «Ищу человека» готовы помогать северянам и животным в трудной ситуации
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Последние комментарии
YanG
24.06.21 17:18
Если этот в топе, то скоро мы будем в ж***! *** Купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис вошёл в топ-10 губернаторов новой волны согласно исследованию ЭИСИ
Татьяна Рыбкина
24.06.21 05:27
Скажите пожалуйста, касаются ли все эти выплаты с 1 июля Законных пенсионеров- опекунов детей до 16 лет и в каком размере в Дагестане? Спасибо
Комментарий к новости:Некоторым категориям россиян с середины 2021 года полагаются новые социальные выплаты
павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
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